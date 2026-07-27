La cantera de Chivas volvió a hacerse presente con la Selección Mexicana Sub-20. Santiago Sandoval aumentó la ventaja del TRI frente a Costa Rica al marcar el segundo gol del encuentro, luego de un espectacular pase de Samir Inda.

Al minuto 59, Samir Inda decidió jugar con Santigo Sandoval luego de un contragolpe del representativo azteca y si bien el balón se desvió en un defensor costarricense, terminó en el fondo de las redes para firmar una anotación que tuvo sello completamente rojiblanco.

Santiago Sandoval llegó a dos goles en el Premundial de Concacaf

Con este tanto, Santiago Sandoval alcanzó dos anotaciones en el Premundial de Concacaf. El elemento del Rebaño Sagrado continúa siendo una de las piezas más importantes del ataque mexicano y vuelve a responder con goles en un torneo donde busca consolidarse.

La jugada también dejó en evidencia el buen momento que viven los jóvenes futbolistas del Club Deportivo Guadalajara. Primero Hugo Camberos y ahora Santiago Sandoval, además de la participación de Samir Inda en la asistencia.