Chivas viene de lograr una importante victoria en el Apertura 2026, pero de lo que no se habla es del reto de Luis Romo a José Castillo y Raúl Rangel.

Chivas viene de lograr su primera victoria luego de haber superado por 1-0 a FC Juárez en el Estadio Akron de la Liga MX. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue el brutal regaño que Luis Romo le dio a José Castillo y a Raúl Rangel, jugada en la que el portero tuvo que salir a cortar muy lejos de la meta.

A diferencia de lo sucedido en el Clausura 2026, el Rebaño Sagrado puso contra su arco a los dirigidos por Pedro Caixinha, que en el primer tiempo no paró de mirar cómo el balón se lo repartían los jugadores rojiblancos. La única similitud fue la anotación en el último minuto tras una asistencia de Ricardo Marín.

A pesar de la gran diferencia de juego que había entre los dos partidos, el Guadalajara sufrió momentos angustiantes de contragolpe con Óscar Estupiñán como la única lanza en el ataque de FC Juárez. Tras el palo en el inicio del partido, Chivas sufrió una contra brutal del colombiano a la que el Tala tuvo que salir romper para evitar que cayera el primero en contra.

Luis Romo le dio un duro regaño a José Castillo y Raúl Rangel. (Foto: IMAGO7)

En un video publicado por José María Garrido en su canal de YouTube, se ve el regreso de Luis Romo enojado, fastidiado y con enorme regaño contra José Castillo, a quien le señala que había que despejar. Segundos después se acerca Raúl Rangel y cruzan opiniones sobre lo sucedido para una jugada que afortunadamente no terminó con gol de Estupiñán.

Brian Gutiérrez duramente criticado por la afición de Chivas

A pesar de la victoria de Chivas ante FC Juárez, la afición rojiblanca estalló en redes sociales debido a que no le convenció el partido que hizo. Por esta razón, varios chivaheramanos marcaron que de la Selección Mexicana regresó un jugador diferente.