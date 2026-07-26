FC Juárez se fue del Estadio Akron con una derrota ante Chivas. Tras el partido, el estratega explicó qué sucedió con Gilberto Sepúlveda.

Finalmente, Chivas logró su primera victoria en el Apertura 2026 de la Liga MX luego de haber superado por 1-0 a FC Juárez por la jornada 2. En el Gigante de Zapopan, Gilberto Sepúlveda se fue lesionado y Pedro Caixinha afirmó que su salida del partido por lesión fue debido a la poca cantidad de minutos que recibió el defensa con Gabriel Milito en el Guadalajara.

Sin duda, el Rebaño Sagrado se llevó por delante a unos Bravos que desde el minuto cinco decidieron jugar en su portería. En los primeros 45 minutos, el conjunto de la frontera acumuló jugadores para evitar que caiga el gol en la portería de Sebastián Jurado.

En el encuentro en el Estadio Akron se dio el regreso de Gilberto Sepúlveda como titular en FC Juárez. Sin embargo, en la segunda mitad se retiró lesionado luego de haber jugado 84 minutos en el Gigante de Zapopan.

Tiba Sepúlveda se retiró lesionado de Chivas vs. FC Juárez. (Foto: IMAGO7)

Tras el partido, Pedro Caixinha explicó que lo que le sucedió a Tiba se debe a que viene de tener pocos minutos con las Chivas de Gabriel Milito. “¿Hace cuánto tiempo no jugaba Sepúlveda? Ya pasó un buen rato. Entonces tiene que ver con eso (sonríe) O sea lo que es el ritmo, el ritmo de juego. Hoy ha hecho su primer partido con nosotros, hace dos semanas, creo que no es nada. Entonces, cuando no tienes ese ritmo es algo que también te toca”, explicó el entrenador portugués.

Gilberto Sepúlveda ya jugó más minutos que en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7 / ChatGPGT)

Y agregó: “Pero sí, Sepúlveda es un jugador con el que podemos contar mucho. Hoy, por el tema de la intensidad de juego, ritmo de juego, tiempo que tiene de estar sin actividad se acalambró. Te estoy transmitiendo una realidad que es la que tenemos que trabajar día con día”.

Gilberto Sepúlveda saludó a todo Chivas

En su regreso a Chivas, Gilberto Sepúlveda no se olvidó de los suyos y fue a saludar a todos los jugadores del Guadalajara. El Tiba no se olvidó de Gabriel Milito y su cuerpo técnico, por lo que les dio un abrazo. Hay que recordar que en el aeropuerto de Guadalajara, el defensor afirmó que se iba bien y sin problemas con el cuerpo técnico y directiva.