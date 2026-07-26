El entrenador de Chivas reveló que el mediocampista sufrió una molestia muscular tras la Jornada 1 y dejó en duda su presencia para el próximo compromiso del Rebaño.

Poco después de conseguir su primera victoria en el Apertura 2026 al derrotar 1-0 a FC Juárez, Gabriel Milito compareció en conferencia de prensa y explicó una de las principales incógnitas de la noche: la ausencia de Omar Govea. El entrenador argentino reveló que el mediocampista presentó una lesión muscular tras el debut frente a Toluca y que, por ese motivo, decidieron no arriesgarlo.

El ex futbolista del Monterrey había sido titular en la primera jornada del campeonato, pero no apareció en la convocatoria para enfrentar a los Bravos. Aunque muchos aficionados se preguntaron si se trataba de una decisión técnica, Milito aclaró que el motivo fue estrictamente físico y que el cuerpo técnico priorizó su recuperación pensando en el resto del semestre.

Además, el estratega rojiblanco dejó abierta la posibilidad de que Govea pueda reaparecer en la próxima fecha, aunque aseguró que la decisión dependerá de cómo evolucione durante los próximos días. “Omar tuvo, sí, después del último partido, una molestia en el sóleo y se le hicieron los estudios; tenía una pequeña lesión, entonces no merecía la pena arriesgarlo hoy”, explicó Milito.

¿Llega Omar Govea al duelo entre Puebla vs. Chivas?

El entrenador también reconoció que el calendario obliga a ser prudentes, ya que Chivas volverá a jugar el próximo viernes frente al Puebla y apenas tendrá unos días para recuperar a sus futbolistas. Aunque no descartó al mediocampista para la siguiente jornada, Milito dejó claro que no correrá riesgos con ningún jugador en este inicio del torneo.

“Veremos si llega al partido de Puebla, que es una semana corta porque jugamos el día viernes. Tenemos días por delante para evaluar esa situación. Tampoco, si hay riesgo, lo vamos a correr porque estamos en el inicio de la temporada y no queremos sufrir ningún tipo de bajas”, expresó el estratega rojiblanco. Finalmente, Milito explicó que uno de los objetivos del cuerpo técnico es mantener disponible a la mayor cantidad posible de futbolistas durante el semestre, considerando que siempre existen imponderables como suspensiones, sobrecargas musculares o lesiones.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Calendario de Chivas en agosto

El próximo viernes 31 de julio, Chivas visitará a Puebla por la Jornada 3 del Apertura 2026 y a partir de allí, se enfocará en su participación en la Leagues Cup. El Rebaño Sagrado se estrenará el 5 de agosto enfrentando a Los Ángeles FC; posteriormente se medirá a FC Dallas y Seattles Sounders. Finalizada la primera fase, la actividad en la Liga MX regresará el 16 de agosto contra Santos Laguna, cerrando el mes con sus duelos ante Tijuana y Pachuca.