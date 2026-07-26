Con su gol a los 96 minutos, el Piojo fue el héroe del Rebaño en la victoria por 1-0 sobre los Bravos en el Estadio Akron.

Cuando la Jornada 2 parecía escapársele al Guadalajara sin poder alcanzar su primera victoria en el certamen, Roberto Alvarado apareció para darle los tres puntos al Rebaño Sagrado contra FC Juárez. El Piojo conectó un recentro de Ricardo Marín y salvó al equipo dirigido por Gabriel Milito de un empate que podía comenzar a generar ciertas dudas.

El Piojo viene de tener un muy buen desempeño en la última Copa del Mundo, donde fue un sostén táctico importante de la Selección Mexicana y aportó tres asistencias. A sus 27 años, en un momento de madurez individual, su gran anhelo es quitarse la espina de poder ganar una Liga MX con el Guadalajara. Por lo pronto, ante los Bravos, marcó su primer gol en el Apertura 2026.

Alvarado se mostró protagonista en registros ofensivos, con cuatro intentos de remate, uno sólo a puerta, el del minuto 96′ para abrir el marcador. Sin embargo, también fue de los más participativos en la creación de juego, aprovechando la libertad que tiene en el ecosistema rojiblanco: dio 72 pases correctos sobre un total de 78 intentos, sólo por detrás de Fernando González (83) e incluso superando a Luis Romo (68), el verdadero ‘primer pase’ de Chivas.

Imagen generada con IA Chat GPT.

El Piojo también acertó en sus tres pases largos y fue de los más peligrosos con ocho centros hacia el área, aunque sólo uno encontró destino. En cuanto a duelos individuales, se impuso en cuatro de las seis disputas que protagonizó y también generó una falta en favor del Rebaño.

Estadísticas de Roberto Alvarado vs. FC Juárez

1 gol

96 minutos jugados

72/78 pases precisos (92%)

3/3 pases largos precisos

4 remates

1 remate a portería (gol)

8 centros

1 centro preciso

4/6 duelos ganados

1 falta recibida

Roberto Alvarado aumentó su valor de mercado

La destacada actuación de Roberto Alvarado con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 también tuvo impacto fuera de la cancha. Transfermarkt actualizó su valor de mercado el pasado 22 de julio y lo elevó de 7.5 a 10 millones de euros, alcanzando así la cotización más alta de su carrera.