El triunfo ante Juárez dejó varias novedades, entre el análisis de Gabriel Milito, el estado físico de Omar Govea y el protagonismo de Jordan Carrillo y Ricardo Marín.

Chivas consiguió su primera victoria en el Apertura 2026 tras imponerse por 1-0 a FC Juárez en el Estadio Akron gracias a un agónico gol de Ricardo Marín. El triunfo le permitió al equipo de Gabriel Milito dejar atrás el tropiezo del debut ante Toluca y llegar con mayor confianza a la visita frente a Puebla, antes del inicio de la Leagues Cup.

Milito destacó el rendimiento pese al sufrido triunfo

Aunque el gol llegó sobre el final del encuentro, Gabriel Milito se mostró conforme con la actuación de su equipo. El entrenador argentino consideró que el Guadalajara fue ampliamente superior durante los 90 minutos y sostuvo que el resultado terminó haciendo justicia a lo visto en la cancha. “Creo que el equipo hizo un partido más que aceptable para poder abrir el marcador antes… Valoro mucho la actuación desde el primer minuto hasta el final, creo que el dominio estuvo marcado de principio a fin y el resultado es justo”, expresó en conferencia de prensa.

La ausencia de Omar Govea tuvo explicación

Una de las sorpresas de la convocatoria fue la ausencia de Omar Govea, habitual titular desde la llegada de Gabriel Milito. El mediocampista presentó una molestia muscular en la previa del encuentro y el cuerpo técnico optó por preservarlo, por lo que ni siquiera ocupó un lugar en el banco de suplentes. De no surgir contratiempos en su recuperación, podría regresar para la Jornada 3 frente a Puebla, el último compromiso antes del inicio de la Leagues Cup.

Omar Govea se perdió el duelo frente a Juárez (Imago7)

Jordan Carrillo tuvo su primera oportunidad como titular

La baja de Govea abrió la puerta para que Jordan Carrillo tuviera su primera titularidad con la playera de Chivas. El refuerzo rojiblanco dejó buenas sensaciones durante gran parte del encuentro, participando con movilidad y criterio en ataque. Sin embargo, fue el primer futbolista sustituido por Gabriel Milito, quien decidió darle ingreso a Efraín Álvarez, ya recuperado de la operación de varicocele que lo dejó sin pretemporada y de regreso a las canchas.

Ricardo Marín valoró la insistencia del equipo

Tras su ingreso, Ricardo Marín también fue protagonista al asistir a Roberto Alvarado en la jugada que terminó definiendo el encuentro. En diálogo con Amazon, el delantero destacó la paciencia y la perseverancia del equipo para quedarse con los tres puntos. “Veníamos trabajando muy bien como para ganar los tres puntos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado… Lo bueno es que no bajamos los brazos, seguimos luchando hasta el final y fue que se nos dio el resultado”, señaló el atacante rojiblanco.