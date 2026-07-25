Álvaro Morales minimizó la victoria de Chivas frente a Juárez y sentenció que el Rebaño Sagrado no puede ser considerado candidato al campeonato.

El triunfo de Chivas sobre Bravos de Juárez en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 no fue suficiente para convencer a Álvaro Morales. El polémico analista de ESPN consideró que el Rebaño Sagrado dejó muchas dudas pese a sumar sus primeros tres puntos del campeonato gracias a un gol de Roberto Alvarado en el tiempo agregado.

En X, el “Brujo” fue contundente al evaluar el desempeño del Club Deportivo Guadalajara. Para el comentarista, la forma en que llegó la victoria refleja que el equipo de Gabriel Milito todavía está lejos de mostrar un nivel que lo coloque entre los principales contendientes del futbol mexicano.

Al momento de dar su opinión, el analista lanzó una frase que rápidamente comenzó a generar reacciones por la dureza de sus palabras.“Un equipo que gana, con penas, al 96, como Chivas; no es candidato al título. Candidato de nada”.

Las declaracion dividieron opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron en que el funcionamiento de Chivas todavía tiene varios aspectos por mejorar, otros señalaron que lo importante era conseguir la primera victoria del semestre.

Y es que el Club Deportivo Guadalajara tuvo que esperar hasta el tiempo agregado para romper el empate frente a Bravos de Juárez. Roberto Alvarado apareció en el momento decisivo para marcar el único gol del encuentro y darle un respiro al estratega argentino, quien obtuvo su primer triunfo del Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2026?

Tras conseguir su primera victoria del Torneo Apertura 2026, Chivas ahora pondrá la mira en su siguiente compromiso, el cual será el próximo 31 de julio, cuando visite a Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El encuentro, correspondiente a la Jornada 3 del campeonato, está programado para disputarse a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, donde el conjunto dirigido por Gabriel Milito buscará mantener el impulso y sumar un nuevo resultado positivo fuera de casa.