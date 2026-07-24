Gabriel Milito prepara modificaciones en la alineación de Chivas para el compromiso de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 frente a Bravos de Juárez. Luego del descalabro en el debut ante Toluca, el estratega argentino buscaría darle un nuevo rostro a su equipo, y de acuerdo con el periodista Chema Garrido, uno de los cambios más importantes estaría en el mediocampo.

Durante su reporte, Chema Garrido aseguró que Jordan Carrillo apunta a ser titular en lugar de Fernando González. El refuerzo rojiblanco recibiría así su primera oportunidad desde el inicio con el Club Deportivo Guadalajara, en una decisión que responde tanto a su buen desempeño en su debut como a la necesidad de Gabriel Milito de corregir lo mostrado en la primera jornada.

La salida del “Oso” González del once no sería casualidad. El mediocampista fue uno de los jugadores más cuestionados tras la derrota contra los Diablos Rojos debido a su rendimiento en la cancha, al grado de convertirse en el futbolista que más críticas recibió por parte de la afición rojiblanca en redes sociales.

La expulsión de Ángel Sepúlveda también obligará a Gabriel Milito a modificar el ataque

Sin embargo, la de Jordan Carrillo no sería la única modificación que presentaría Chivas frente a los Bravos de Juárez. Gabriel Milito también se verá obligado a realizar un ajuste en la ofensiva debido a la expulsión de Ángel Sepúlveda en el encuentro frente a los pupilos de Antonio Mohamed, sanción que le impedirá estar disponible para la segunda fecha.

Ante esa baja, todo apunta a que Armando González será el encargado de ocupar el puesto de centrodelantero. “Hormiga” tendría así una nueva oportunidad para liderar el ataque del Rebaño Sagrado, en un partido en el que el equipo necesita sumar sus primeros tres puntos del certamen y dejar atrás el tropiezo sufrido en el debut.

Si se confirma la información adelantada por Chema Garrido, Chivas presentará un once con dos modificaciones importantes respecto al encuentro anterior: el ingreso de Jordan Carrillo por Fernando González en el mediocampo y la aparición de Armando González en el eje del ataque para suplir la ausencia obligada de Ángel Sepúlveda.