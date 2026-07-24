Francisco Palencia dejó claro que Chivas está obligado a pelear por el título y aseguró que lo mínimo para este equipo es disputar la Final.

Las expectativas alrededor de Chivas para el Torneo Apertura 2026 siguen creciendo y ahora fue Francisco Palencia quien elevó la exigencia para el equipo dirigido por Gabriel Milito. El histórico exdelantero mexicano considera que el Club Deportivo Guadalajara tiene el plantel suficiente para pelear por el campeonato.

Durante su participación en Fox Deportes, a Francisco Palencia le preguntaron si con la plantilla que actualmente tiene el Rebaño Sagrado le alcanza para conquistar el título de la Liga MX. El exfutbolista no dudó en responder y aseguró que el conjunto tapatío ya dio muestras de su potencial durante el semestre anterior.

“Debe de alcanzar; ya lo demostró la temporada pasada. Aunque le quitaron jugadores, demostró que hizo una buena Liguilla, entonces yo sí creo que con las incorporaciones de Carrillo y Castañeda le da un plus a este equipo“, afirmó Francisco Palencia.

Palencia consideraque Chivas tiene uno de los mejores planteles de la Liga MX

El exseleccionado azteca fue todavía más allá al colocar a Chivas entre las mejores plantillas del futbol mexicano. A su juicio, el Club Deportivo Guadalajara cuenta con los argumentos necesarios para competir de tú a tú con los clubes más fuertes del país, por lo que la exigencia hacia el equipo también debe incrementarse conforme a la calidad de sus futbolistas.

“Hoy en día, sin temor a equivocarme, junto con Cruz Azul y a lo mejor Toluca, tienen el mejor plantel de la Liga MX, entonces hay que exigirle de esa manera y yo estoy totalmente con lo que dijo Romo o Sepúlveda, que este equipo debe ser campeón porque si no, es un fracaso total“, sentenció.

Finalmente, Francisco Palencia dejó claro cuál considera que debe ser el objetivo mínimo del Club Deportivo Guadalajara en este Torneo Apertura 2026, donde el Rebaño Sagrado inició con el pie izquierdo luego de perder en la Fecha 1 contra Toluca:”Yo sí estoy acompañándolos con esa bandera de que deben al menos jugar la final“, concluyó.