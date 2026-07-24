Nuevos reportes aseguran que el Guadalajara no ha arrancado con la construcción de su complejo deportivo, sino que sería un vivero para abastecer el inmueble rojiblanco.

Amaury Vergara ha comenzado a realizar una serie de ajustes en unos territorios aledaños al Estadio Akron, en donde se especuló que se trataría del comienzo de la construcción de la Nación Chivas, es decir, la Ciudad Deportiva que pretende la directiva rojiblanca; sin embargo, en realidad sería un vivero.

Durante el jueves se viralizaron algunas imágenes compartidas por el comunicador de TUDN, Pedro Antonio Flores, quien aseguró que se trataba del comienzo del proyecto de la Nación Chivas, la cual inclusive sacaría a los jugadores de fuerzas básicas de la Gigantera; sin embargo, eso se trataría de una información errónea según nuevos reportes.

Algunos medios de comunicación como Mediotiempo y Reforma aseguran que el aplanado del terreno aledaño al Estadio Akron consiste en la construcción de un vivero que estaría planificando la directiva del Guadalajara con la intención de poder sembrar ahí el césped que se utilizará en el recinto rojiblanco.

“Las Chivas ya comenzaron la construcción de un vivero aledaño al Estadio Akron, con una extensión de 20 mil metros cuadrados. Esta es una opción de ayuda para tener canchas de repuesto y así poder maniobrar en momentos complicados en los que el pasto se dañe por exceso de partidos, conciertos o eventos en el Estadio Akron“, explica el portal Mediotiempo.

Chivas aún sueña con construir su Ciudad Deportiva

En algunas entrevistas que ha otorgado Amaury Vergara en meses recientes, ha mencionado que se mantiene presente la idea de construir un complejo futbolístico cerca del Estadio Akron; sin embargo, dicho proyecto ha estado viviendo retrasos debido a algunos problemas por el uso de suelo, ya que es una zona protegida.

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Chivas ha gastado mucho dinero en el pasto del Estadio Akron

El Guadalajara ideó originalmente una cancha con campo sintético, por lo que así fue construido el Estadio Akron; sin embargo, en el 2012 se cambió a césped natural por la sugerencia de Johan Cruyff quien era el asesor deportivo de Jorge Vergara.

Posteriormente se han realizado varios cambios de cancha, en donde el más reciente fue en el mes de mayo para la realización de la Copa del Mundo 2026, en donde se instauró un pasto híbrido que consta en 95 por ciento césped natural y 5 por ciento de fibras sintéticas.