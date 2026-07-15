Chivas se prepara para enfrentar a Toluca por el Apertura 2026. En la previa al partido, el Guadalajara adelantó cómo se encuentra el campo de juego.

El próximo sábado, Chivas volverá a tener acción oficialmente cuando enfrente a Toluca por la jornada uno del Apertura 2026 de la Liga MX. De cara al duelo en el gigante de Zapopan, el Guadalajara entrenó en el Estadio Akron y ventiló cómo se encuentra el campo de juego. Está en excelentes condiciones.

Amaury Vergara cumplió el sueño de su padre para que la casa del Rebaño Sagrado se vistiera de gala para recibir la Copa del Mundo 2026. En la cita mundialista Luis Romo bordó su nombre en dorado debido a que anotó el gol de la victoria y clasificación para que México avance a los 16avos de Final.

El próximo sábado, Chivas volverá a tener acción en su casa luego de haber quedado eliminada a manos de Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026. Por esta razón, el equipo de Gabriel Milito se entrenó esta tarde en el campo de juego del Estadio Akron.

Chivas entregó a la FIFA el Estadio Akron para el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

En las redes sociales, el CM del Guadalajara mostró los chips de seguimiento que le ponen en cada práctica. Mientras los futbolistas bromeaban, se podía ver que el campo de juego se encuentra en óptimas condiciones para jugar el próximo sábado ante Toluca. Enorme trabajo del personal del Rebaño Sagrado.

¿Cómo formaría Chivas ante Toluca?

Teniendo en cuenta la información que ha circulado y cómo ha jugado Chivas en la pretemporada, se podría decir que jugaría con un 5-4-1. De esta manera, en la portería Óscar Whalley o Raúl Rangel; en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey o José Castillo y Bryan González; en el medio Omar Govea, Kevin Castañeda, Fernando González o Jordan Carrillo y Santiago Sandoval; mientras que en el ataque Ángel Sepúlveda.

¿Cómo ver Chivas vs Toluca?

Como decíamos al principio, Chivas enfrentará a Toluca el próximo sábado 18 de julio a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.