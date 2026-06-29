La atención de Chivas sigue dividida entre la actividad del club y la participación de sus futbolistas en el Mundial 2026. Mientras la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos de final, el Rebaño continúa definiendo movimientos importantes en su plantilla de cara al Apertura 2026. En las últimas horas se confirmaron las salidas de Gilberto Sepúlveda y Erick Gutiérrez, Brian Gutiérrez habló sobre su rendimiento con el Tri y el Estadio Akron volvió a ser reconocido internacionalmente por su papel como una de las sedes de la Copa del Mundo.

Gilberto Sepúlveda deja Chivas y jugará en Juárez

La reestructuración del plantel de Chivas continúa sumando movimientos. Ahora se confirmó la salida de Gilberto Sepúlveda, quien jugará la próxima temporada con FC Juárez. El defensor central se marcha a préstamo por un año, aunque la operación incluye una opción de compra que superaría los dos millones de dólares. De esta manera, el “Tiba” pone fin a una etapa en el Rebaño Sagrado y buscará recuperar continuidad en los Bravos, mientras la directiva rojiblanca sigue ajustando la plantilla de cara al Apertura 2026.

Erick Gutiérrez fue presentado como refuerzo de Toluca

Luego de varios días de especulaciones, Erick Gutiérrez fue oficializado como nuevo jugador de Toluca. El mediocampista terminó inclinándose por el conjunto escarlata pese al interés que también había mostrado Santos Laguna. Su salida genera debate entre la afición rojiblanca, especialmente porque pasó los últimos seis meses sin actividad y nunca quedaron del todo claras las razones de su ruptura con Gabriel Milito. En una reciente entrevista, el propio futbolista reveló que atravesó una situación familiar delicada relacionada con la salud de su hijo, motivo por el cual rechazó propuestas que implicaran abandonar Guadalajara. Ahora buscará relanzar su carrera en uno de los equipos protagonistas de la Liga MX.

Brian Gutiérrez hace autocrítica antes del duelo ante Ecuador

A pocas horas del partido decisivo entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Brian Gutiérrez reconoció que no ha mostrado su mejor versión en el torneo. “No han sido los mejores partidos para mí, creo que puedo mejorar, no es lo que esperaba la gente de mí, pero tengo esa autocrítica”, aseguró el futbolista de Chivas. Sus declaraciones llegan en medio de las versiones que apuntan a que Gilberto Mora sería titular en lugar suyo frente a Ecuador. En caso de confirmarse esa modificación, el jugador rojiblanco arrancaría desde el banquillo en un encuentro clave para las aspiraciones del Tri.

El Estadio Akron sigue recibiendo elogios desde el extranjero

Aunque Guadalajara ya concluyó su actividad como sede del Mundial 2026, el Estadio Akron continúa dando de qué hablar a nivel internacional. Tras albergar los encuentros entre Corea y República Checa, México y Corea del Sur, Colombia y Congo, además del atractivo España contra Uruguay, numerosos aficionados y periodistas extranjeros destacaron la arquitectura y el entorno del inmueble. Entre los comentarios más llamativos aparecieron frases como “un estadio con una belleza singular”, “de los más bonitos que he visto en mi vida” y “podría ser el estadio con la apariencia más genial de esta Copa del Mundo”. Los elogios refuerzan la imagen de Guadalajara como una de las sedes mejor valoradas del torneo y dejan al Akron muy bien posicionado ante los ojos del mundo.