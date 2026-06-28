Chivas se prepara para su primer amistoso ante Correcaminos. En medio de este contexto, se habla de un interés de West Ham por Armando González.

En las últimas horas, se dio a conocer que Armando González es seguido de cerca por West Ham de Inglaterra para la siguiente temporada. En medio de los rumores sobre una posible salida al futbol inglés, el Rebaño Sagrado no lo dejará ir gratis debido a que su cláusula de salida a Europa sería de 15 millones de dólares.

La realidad es que la Hormiga es uno de los grandes talentos que Gabriel Milito logró potenciar en su primera temporada. No es para menos que, tras haber anotado 24 goles en dos campeonatos, Javier Aguirre lo tenga en la Selección Mexicana disputando la Copa del Mundo 2026.

En medio de este contexto, salió a la luz que Armando González sería buscado por West Ham United, club que acaba de descender al Championship de Inglaterra. Según lo informado por WHU Employee, el atacante de Chivas es seguido de cerca al futbolista para incorporarlo en la próxima temporada.

Armando González es seguido desde Inglaterra. (Foto: IMAGO7)

¿Cuánto dinero pretende ganar Chivas con Armando González?

La gran pregunta que surge es cuánto dinero pretende ganar Chivas con la venta de Armando González. Luego de su última renovación, el Rebaño Sagrado va a pretender ganar 15 millones para dejarlo salir al Viejo Continente. Sin embargo, West Ham acaba de descender a la segunda división de Inglaterra, por lo que va a pretender reducir sus costos y que lleguen refuerzos al menor precio posible.

Javier Aguirre definió el lugar de Armando González en México

En medio de la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre dejó claro tras la victoria ante Chequia que Armando González es su tercer o cuarto atacante en su consideración. Su nueve titular es Raúl Jiménez y su segunda opción es Santiago Giménez, mientras que la Hormiga pelea el tercer lugar con Guillermo Martínez.