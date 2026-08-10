Mientras Chivas piensa en el duelo contra Seattle Sounders por la Leagues Cup, revelan que el Rebaño Sagrado decidió que Hugo Camberos y Santiago Sandoval reporten hoy con Gabriel Milito.

A pesar de la eliminación de Chivas en la Leagues Cup 2026, el Rebaño Sagrado tiene motivos para estar orgulloso debido a que su cantera fue la base de la plantilla para que la Selección Mexicana Sub-20 alcanzara el boleto al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En medio de este contexto, confirman que Gabriel Milito espera en Estados Unidos a Hugo Camberos y a Santiago Sandoval.

Así no le guste a la prensa anti-Guadalajara, el 2026 estará marcado porque el Rebaño Sagrado fue la base de la mayoría de las convocatorias del Tri en los torneos más importantes a nivel selecciones. Por un lado, Javier Aguirre decidió llevar a cinco jugadores del conjunto rojiblanco para el Mundial 2026 fueron cinco, mientras que para alcanzar los Juegos Olímpicos llevaron a ocho jugadores de los cuales la mitad están en el primer equipo.

Ayer, la Selección Mexicana Sub-20 se consagró campeona del Premundial de la CONCACAF con Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda como piezas importantes de Alex Diego. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, la gran pregunta que surge es qué va a hacer Gabriel Milito con estos tres jugadores que son tenidos en cuenta en cada práctica del primer equipo.

Hugo Camberos anotó cinco goles en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF. (Foto: IMAGO7)

Consumado el campeonato, Diego Ivey confirmó que Camberos y Sandoval reportaron hoy mismo con Chivas en Estados Unidos. Teniendo en cuenta como los tiene considerados el técnico argentino, seguramente el extremo tenga acción, mientras que Santi realizará una puesta a punto para tenerlo en consideración en la visita contra Santos Laguna del próximo domingo.

Hugo Camberos campeón de goleo del Premundial Sub-20

Hugo Camberos no solo se consagró campeón del Premundial Sub-20, sino que además se quedó con el campeonato de goleo con cinco goles. Detrás de él finalizó en la segunda posición Rubén Ramos, de Estados Unidos, con cuatro dianas. A su vez, la CONCACAF lo nombró el mejor jugador del torneo.

Santiago Sandoval fue titular en el Tri Sub-20

Al igual que ante Canadá, Santiago Sandoval volvió a ser titular con la Selección Mexicana Sub-20. El canterano y joven promesa que protege Gabriel Milito viene de recibir una intervención quirúrgica luego de haberse fracturado la falange de su dedo y pudo formar parte del equipo que superó a Estados Unidos por 2-0 en la Final del Premundial Sub-20.

Alex Diego, timonel del Tri, decidió también alinear de titulares a Sebastián Liceaga, Carlos Hernández, Samir Inda, Camberos y Sandoval. No hay que dejar pasar que Camberos no solo fue campeón de goleo, sino que también el MVP del torneo. A su vez, Hernández se llevó el premio Fair Play, mientras que Cristo Navarrete fue considerado el mejor guardameta del campeonato.