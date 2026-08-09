La Selección Mexicana Sub-20 se consagró campeona del Premundial de la CONCACAF. Hugo Camberos fue una de las figuras del Tri tras quedarse con el campeonato de goleo. ¡Orgullo rojiblanco!

Este domingo, la Selección Mexicana Sub-20 se consagró campeona del Premundial de la CONCACAF con siete jugadores de Chivas en su plantilla. Una de las grandes figuras del campeonato fue sin duda Hugo Camberos, quien se consagró campeón de goleo a pesar de no haber anotado en la final ante Estados Unidos.

Al igual que Javier Aguirre en el Mundial 2026, Alex Diego decidió que el Rebaño Sagrado fuera la base del Tri. Sebastián Liceaga, Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Diego Covarrubias, Samir Inda, Santiago Sandoval y Camberos fueron los hombres convocados del Rebaño Sagrado.

A pesar de tener asegurado el boleto al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el técnico de la Selección Mexicana decidió enviar al campo de juego lo mejor que tenía para quedarse con el campeonato. Por esta razón, Hugo Camberos fue de arranque para enfrentar a las Barras y las Estrellas, pero en la segunda mitad fue suplantado y se retiró del campeonato sin goles.

Hugo Camberos campeón de goleo con el Tri Sub-20. (Foto: IMAGO7)

De todas maneras, el extremo de Chivas se consagró campeón de goleo con cinco goles en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF. Detrás de él finalizó en la segunda posición Rubén Ramos, de Estados Unidos, con cuatro dianas. A su vez, la CONCACAF lo nombró el mejor jugador del torneo.

Imagen generada con ChatGPT.

Santiago Sandoval titular en la Selección Mexicana

Al igual que ante Canadá, Santiago Sandoval volvió a ser titular con la Selección Mexicana Sub-20. El canterano y joven promesa que protege Gabriel Milito, viene de recibir una intervención quirúrgica luego de haberse fracturado la falange de su dedo.

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Cabe destacar que para la final entre México y Estados Unidos, Alex Diego decidió también alinear de titulares a Sebastián Liceaga, Carlos Hernández, Samir Inda, Camberos y Sandoval. No hay que olvidarse que Cristo Navarrete no fue tenido en cuenta porque terminó lesionado ante Canadá.