Samir Inda es uno de los canteranos con mayor proyección dentro de Chivas y, desde que debutó bajo las órdenes de Gabriel Milito, quedó claro que el estratega argentino confía plenamente en sus condiciones. A ello se suma la personalidad y el hambre de trascender que ha mostrado cada vez que ha tenido minutos con el Primer Equipo, donde, pese a las pocas oportunidades recibidas, ha dejado actuaciones que han llamado la atención de la afición rojiblanca.

El reto más reciente del mediocampista es el Premundial Sub-20 de la Concacaf, torneo en el que forma parte del amplio grupo de futbolistas de Chivas convocados por la Selección Mexicana. Aunque al desempeñarse como pivote no suele llevarse todos los reflectores, el partido que ofreció frente a Costa Rica dejó claro el enorme nivel futbolístico y el entendimiento del juego que posee, cualidades que lo distinguen incluso dentro de un equipo lleno de talento.

Al revisar sus mejores acciones del encuentro, se puede apreciar a un futbolista que brilló tanto en labores defensivas como ofensivas. Además de recuperar balones y distribuir el juego con precisión, llamó especialmente la atención su capacidad para interpretar las jugadas antes de que sucedan, posicionándose en el lugar correcto en cuestión de segundos para cortar los ataques rivales o convertirse en una opción de salida para sus compañeros.

Precisamente esa lectura del juego coincide con una de las principales ideas futbolísticas de Gabriel Milito. En una serie de entrevistas recuperadas recientemente, cuando dirigía a Argentinos Juniors, el entrenador explicó que el entendimiento del juego es una de las virtudes más importantes para cualquier futbolista, especialmente para un pivote, quien debe interpretar los riesgos de cada jugada y ocupar correctamente los espacios para evitar los contragolpes. Son características que Inda parece dominar a pesar de su juventud.

¿El partido contra Costa Rica es suficiente para darle la titularidad a Samir Inda?

Después de su gran actuación ante Costa Rica, una parte de la afición ya comenzó a pedir que Samir Inda tenga más oportunidades con el Primer Equipo, e incluso hay quienes consideran que podría competir por el puesto de Fernando González, uno de los futbolistas que más divide opiniones entre los seguidores rojiblancos. No obstante, también conviene poner el rendimiento en contexto, ya que se trata de un torneo Sub-20 y frente a rivales cuyo nivel competitivo todavía está lejos del que exige la Primera División de la Liga MX.

Todo apunta a que el futuro de Samir Inda está en el Primer Equipo de Chivas y, si mantiene la evolución que ha mostrado hasta ahora, incluso podría convertirse en un candidato para dar el salto al futbol europeo en los próximos años. Sin embargo, en el corto plazo luce complicado que pueda ganarles la carrera por los minutos a Luis Gabriel Rey y, sobre todo, a Fernando González, quien continúa siendo uno de los jugadores de mayor confianza para Gabriel Milito dentro de su esquema.