El retiro de Memo Ochoa hizo que la afición recordara el emotivo gesto que tuvo Raúl Rangel durante el Mundial de 2026.

El anuncio del retiro de Guillermo Ochoa del futbol profesional nos llevaron a recordar algunos de los momentos más emotivos que protagonizó durante la Copa del Mundo de 2026. Entre ellos destacó el gesto que tuvo Raúl Rangel en el partido frente a Chequia, una escena que hoy adquiere un significado todavía más especial al tratarse de la despedida de la leyenda mexicana.

Corría el minuto 77 cuando Javier Aguirre decidió sustituir al guardameta de Chivas para darle ingreso a Memo Ochoa. El cambio no obedecía a una cuestión táctica, sino a un homenaje para el histórico arquero, quien disputaría sus últimos minutos con la camiseta de la Selección Mexicana.

Cuando finalizó el compromiso en la cancha del Estadio Ciudad de México, el “Tala” Rangel se acercó para abrazarlo y dedicarle una reverencia como muestra de respeto y admiración a su trayectoria. La imagen rápidamente dio la vuelta a las redes sociales y fue ampliamente compartida por aficionados, quienes destacaron el reconocimiento del portero del Club Deportivo Guadalajara.

No obstante, ese respeto no nació únicamente durante la Copa del Mundo. Días antes del debut del TRI, Raúl Rangel reveló que Memo Ochoa se convirtió en uno de sus principales mentores dentro de la concentración. El arquero del Rebaño Sagrado confesó que el experimentado guardameta le transmitió tranquilidad y le aconsejó disfrutar cada momento.

Con el retiro de Guillermo Ochoa, aquella escena entre ambos porteros adquiere una dimensión diferente. Más allá del abrazo o la reverencia, representó el reconocimiento de una generación que comenzaba a tomar el protagonismo hacia otra que marcó una época defendiendo el arco del representativo azteca.

Así se despidió Guillermo Ochoa como futbolista profesional

Guillermo Ochoa aprovechó sus redes sociales para hacer oficial su retiro con un conmovedor mensaje: “Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”.