El Mundial 2026 terminó dejando beneficios importantes para Chivas, en especial en el aspecto económico gracias a sus jugadores.

Chivas fue uno de los equipos que más aportó a la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026, al prestar a cinco futbolistas para disputar el torneo más importante del planeta. Los elementos rojiblancos mostraron su compromiso con el Tricolor, incluso después de perderse la Liguilla del Clausura 2026 por cumplir con la preparación mundialista. Sin embargo, su participación terminó siendo muy positiva tanto en lo deportivo como en lo económico, ya que el Guadalajara también obtuvo un importante beneficio financiero gracias a la FIFA.

Esto se debe al Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA, mediante el cual los equipos reciben cinco mil dólares por cada jugador y por cada día que permanece disputando la Copa del Mundo. Conforme una selección avanza de ronda, la cantidad total que perciben los clubes aumenta. En este caso, la clasificación de México hasta los octavos de final permitió que el Rebaño Sagrado recibiera una suma considerablemente mayor que la de otros equipos cuyos futbolistas fueron eliminados antes.

México disputó 25 días en el Mundial.

Al final, Chivas recibió un total de 57 mil 750 dólares por cada día que sus jugadores permanecieron en competencia, lo que se traduce en un ingreso de un millón 501 mil 500 dólares considerando los 25 días que duró la participación de la Selección Mexicana en el Mundial, además del último día de concentración. En esa cifra también está contemplado Mateo Chávez, ya que el lateral formó parte del Guadalajara durante uno de los dos años que la FIFA toma en cuenta para repartir este incentivo económico.

Sin embargo, la cifra definitiva todavía podría incrementarse. El reglamento de la FIFA también contempla pagos por el tiempo que los jugadores permanecen concentrados con sus selecciones antes del inicio del torneo. No obstante, todavía no está completamente claro si ese criterio aplicará para el caso de la Selección Mexicana, cuya preparación fue más extensa de lo habitual por decisión del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

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Con todo esto, queda claro que la participación de los futbolistas rojiblancos en el Mundial terminó siendo muy positiva para Chivas. Además del importante ingreso económico, varios jugadores despertaron el interés de clubes europeos gracias a sus actuaciones, por lo que no se descarta que en los próximos mercados pueda concretarse alguna venta internacional, generando todavía más recursos para las arcas del Guadalajara como consecuencia de la Copa del Mundo.

Chivas no recibió 11 mil dólares al día por Luis Romo, tuvo que compartirlo con Cruz Azul

El reparto de dinero del Programa de Beneficios para Clubes considera los dos años previos al Mundial, por lo que el pago no siempre corresponde en su totalidad al equipo donde milita actualmente el futbolista. Así como Chivas recibió únicamente 5 mil 500 dólares diarios por Mateo Chávez, quien apenas lleva un año en el AZ Alkmaar, también obtuvo solo 8 mil 250 dólares diarios por Luis Romo, ya que el mediocampista apenas suma alrededor de año y medio en el Guadalajara. El resto del monto correspondiente fue entregado a Cruz Azul, club en el que Romo jugó durante el periodo que también contempla la FIFA para este programa.