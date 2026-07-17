Diego Ponce y Manuel Vega fueron promovidos a la Sub-19 pese a tener muy poca experiencia en categorías superiores. En Verde Valle existe una importante expectativa sobre su desarrollo.

Las Fuerzas Básicas de Chivas volverán a sufrir modificaciones de cara al Apertura 2026. Como ocurre cada semestre, las distintas categorías reestructuran sus planteles para dar paso a nuevos talentos, y en esta ocasión dos nombres llaman especialmente la atención: Diego Ponce y Manuel Vega.

Ponce, lateral de apenas 15 años, y Vega, defensor de 16, formarán parte de la categoría Sub-19 durante el nuevo torneo. La decisión resulta llamativa porque ambos prácticamente darán el salto desde la Sub-15, ya que su experiencia en la Sub-17 se limita a apenas unos pocos encuentros.

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La promoción anticipada refleja la confianza que existe dentro de la institución en el potencial de ambos futbolistas. Chivas acostumbra a acelerar procesos únicamente con aquellos jugadores que considera capaces de competir contra rivales de mayor edad y exigencia física, por lo que el movimiento representa una señal importante sobre la valoración interna que tienen de ellos.

El caso de Manuel Vega destaca especialmente. Además de ser considerado uno de los defensores con mayor proyección de su generación, el juvenil también forma parte de las selecciones menores de México, donde ha logrado consolidarse con actuaciones positivas cada vez que le ha tocado representar al país.

Mientras el primer equipo concentra los reflectores en el inicio del Apertura 2026, en Verde Valle también comienza una nueva etapa para dos futbolistas que buscarán confirmar las expectativas. Tanto Diego Ponce como Manuel Vega enfrentarán un desafío importante en la Sub-19, pero dentro de Chivas existe la ilusión de que puedan convertirse en los próximos nombres surgidos de una cantera que sigue siendo una de las grandes apuestas del club.

Alberto Ascencio será el DT de Chivas Sub-19

Los cambios en las distintas categorías juveniles no sólo serán en las plantillas, sino que también habrá modificaciones en los cuerpos técnicos. En la Sub-19, Benny Ferreyra dejará su cargo y será Alberto Ascencio quien lo reemplazará con 43 años y un largo recorrido en la institución, donde trabaja desde 2017 y ha dirigido en 3° División, Sub-13 y Sub-17, además de haber sido auxiliar en Sub-20, Sub-23 y Tapatío.