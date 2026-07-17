Tras un mercado marcado por las bajas, el Guadalajara apostará por varias futbolistas surgidas de su cantera para reforzar el plantel rumbo al Apertura 2026.

La reestructuración de Chivas Femenil rumbo al Apertura 2026 ya es una realidad. Después de varias semanas de incertidumbre, el equipo inició oficialmente su pretemporada y quedó más claro el panorama de una plantilla que sufrió numerosas modificaciones durante el receso. En total, el Guadalajara confirmó la salida de nueve futbolistas, una cifra que explica parte de la preocupación que mostró la afición durante las últimas semanas.

Las bajas incluyen a Kinberly Guzmán, Casandra Montero, Isabela Esquivias, Amalia López, Ivonne González, Yamile Franco, Celeste Espino, Joselyn de la Rosa y Daniela Delgado. Algunas eran futbolistas con experiencia en Liga MX Femenil, mientras que otras formaban parte de los procesos juveniles del club.

Sin embargo, puertas adentro parece existir una explicación para esa decisión. El Guadalajara apostará por una importante camada de futbolistas surgidas de sus Fuerzas Básicas, varias de ellas ya integradas a los entrenamientos del primer equipo durante el arranque de la pretemporada. En total, son al menos cinco juveniles las que aparecen como candidatas a ganar protagonismo durante el Apertura 2026: Valeria Alvarado, Mia Urbano, Valentina Ponce, Valeria Márquez y Emma Cordulack.

Entre ellas destaca Valeria Alvarado, mediocampista que ha sido una de las futbolistas más constantes de la cantera rojiblanca en los últimos torneos y que también ha tenido participación en procesos de Selección Mexicana juvenil. Otra de las jugadoras a seguir será Mia Urbano, atacante que ya debutó en Liga MX Femenil e incluso logró marcar su primer gol como profesional durante el Clausura 2026, dejando una grata impresión dentro del club.

Por su parte, las porteras Valentina Ponce y Valeria Márquez buscarán aprovechar la salida de Celeste Espino para acercarse a un rol más importante dentro de la plantilla. Ambas son consideradas proyectos de futuro para la institución y representan la nueva generación de guardametas que intentará abrirse camino detrás de Blanca Félix. A ellas se suma Emma Cordulack, mediocampista ofensiva nacida en Estados Unidos y de ascendencia mexicana, quien ha sido identificada como una de las jóvenes con mayor potencial dentro de su posición.

¿Torneo de transición para Chivas Femenil?

La apuesta no está exenta de riesgos. Chivas Femenil llega al Apertura 2026 con nueve bajas confirmadas, sin refuerzos anunciados y con una afición que ha manifestado públicamente sus dudas sobre la dirección del proyecto. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la oportunidad que se abre para una nueva generación de canteranas. Si alguna de estas jóvenes logra consolidarse en el primer equipo, el club podría encontrar dentro de casa algunas de las respuestas que hoy muchos aficionados están reclamando en el mercado.

Las cinco juveniles que subirán a Chivas Femenil