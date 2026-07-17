Monterrey está a detalles de cerrar el fichaje de Orbelín Pineda desde el AEK Atenas. A diferencia de otros mercados, la noticia genera poca preocupación en Guadalajara, que hoy confía plenamente en el proyecto de Gabriel Milito.

El mercado de fichajes de la Liga MX está cerca de sumar uno de sus movimientos más importantes. De acuerdo con la información de César Merlo, Orbelín Pineda ya tiene un acuerdo de palabra para convertirse en nuevo jugador de Rayados de Monterrey, equipo que pagará la cláusula de rescisión del futbolista mexicano, valuada en casi ocho millones de euros. El mediocampista firmará un contrato por cuatro años y solamente resta el anuncio oficial para concretar la operación.

La noticia inevitablemente despierta recuerdos en Chivas. Orbelín fue una de las figuras del Guadalajara campeón del Clausura 2017 y desde su salida a Europa se convirtió en uno de los nombres más pedidos por la afición rojiblanca en cada mercado de transferencias. Durante años, buena parte del entorno del club soñó con verlo nuevamente vestido de rojiblanco y liderando una nueva generación del Rebaño.

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De hecho, no hace mucho tiempo la directiva del Guadalajara tuvo como prioridad su contratación. Chivas sostuvo largas negociaciones con el AEK Atenas para intentar concretar su regreso, en una operación que parecía encaminada. Sin embargo, cuando las conversaciones estaban avanzadas, el conjunto griego modificó algunas de las condiciones pactadas y la operación terminó por caerse. El peso específico de Orbelín dentro del equipo y su importancia para la institución ateniense fueron factores clave para que su salida resultara tan complicada.

Ahora el panorama es muy diferente. Mientras Monterrey avanza para quedarse con uno de los futbolistas mexicanos más destacados de los últimos años, en Verde Valle la situación se vive con mucha más tranquilidad. El Guadalajara llega al Apertura 2026 después de terminar segundo en la fase regular del torneo anterior y alcanzar las semifinales, con un proyecto deportivo consolidado bajo la conducción de Gabriel Milito y una plantilla que ha respondido dentro del campo.

(Imagen generada con IA Chat GPT)

El regreso de Orbelín Pineda pasa desapercibido para Chivas

Esa realidad explica por qué el regreso de Orbelín al futbol mexicano genera una reacción muy distinta a la de mercados anteriores. Hace algunos años, verlo volver al país con otra camiseta probablemente habría provocado una fuerte molestia entre los aficionados. Hoy, en cambio, el club ni siquiera hizo un intento por incorporarlo. La directiva considera cubiertas esas posiciones y optó por rejuvenecer el plantel con apuestas como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, dos futbolistas que encajan mejor en la planificación deportiva a mediano plazo.

Por eso, aunque la vuelta de Orbelín Pineda a la Liga MX será una de las grandes noticias del mercado, en Chivas ya no se vive como una oportunidad perdida. El mediocampista volverá a coincidir con Matías Almeyda, otro personaje muy querido por la afición rojiblanca, pero el presente del Guadalajara parece haber cambiado la conversación. Hoy el foco está puesto en competir por el título y consolidar un proyecto que, por primera vez en mucho tiempo, genera más ilusión por el futuro que nostalgia por el pasado.