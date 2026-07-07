Rayados de Monterrey mantiene vivo su interés por Orbelín Pineda de cara al Torneo Apertura 2026, aunque la negociación con el AEK Atenas continúa siendo complicada. El mediocampista mexicano, con pasado en Chivas, sigue siendo uno de los principales objetivos del conjunto regiomontano para reforzar su plantilla, pero el costo de la operación es el principal obstáculo para concretar el fichaje.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el salario de Orbelín Pineda no representa ningún inconveniente para “La Pandilla”, ya que la directiva está en condiciones de cubrir las pretensiones económicas del futbolista. El verdadero dilema pasa por la cifra que exige el AEK Atenas para dejar salir al mexicano durante este mercado de transferencias.

El club griego se remite a la cláusula de salida del jugador, la cual rondaría los 10 millones de euros; sin embargo, dentro de Rayados de Monterrey consideran que desembolsar esa cantidad sería una operación poco conveniente, tomando en cuenta que el contrato de Orbelín con el AEK finaliza el próximo año.

“Sospecho que si Monterrey manda una oferta va a ser menor que la cláusula porque la cláusula es alta y no conviene ejecutar una cláusula quedando un año de contrato”, explicó César Luis Merlo en su canal de YouTube.

El comunicador argentino también reveló que el AEK Atenas ya puso sobre la mesa una oferta de renovación para el exjugador del Club Deportivo Guadalajara, por lo que existe la posibilidad de que el mediocampista extienda su vínculo y permanezca en el futbol griego.

¿En qué equipos ha jugado Orbelín Pineda?

Orbelín Pineda ha construido una destacada trayectoria tanto en el futbol mexicano como en Europa. El mediocampista debutó con Querétaro, posteriormente pasó a Chivas, donde fue campeón de la Liga MX, y más tarde defendió los colores de Cruz Azul, con quien también fue campeón. En 2022 dio el salto al futbol europeo con el Celta de Vigo y, tras una breve etapa en España, llegó al AEK Atenas, club en el que actualmente milita.