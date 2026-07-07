Este mercado de fichajes podría abrirle las puertas de Europa a Alexis Gutiérrez. De acuerdo con información del periodista de ESPN, Víctor Díaz, el mediocampista mexicano se encuentra en el radar del Elche de España, club que analiza reforzar su plantilla de cara a la próxima campaña.

El futbolista, con pasado en Chivas y actualmente en el América, es uno de los nombres que siguen de cerca desde la institución española. El interés del conjunto ibérico tiene una explicación clara y tiene que ver con la reciente llegada de Martín Anselmi al banquillo.

El técnico argentino conoce perfectamente las condiciones de Alexis Gutiérrez, pues fue una de las piezas que más potencializó durante su etapa al frente de Cruz Azul, pues bajo su mando, el mediocampista mostró la mejor versión de su carrera y se consolidó como uno de los elementos más destacados de la Liga MX en su posición.

Cabe mencionar que el crecimiento de Alexis Gutiérrez con Martín Anselmi fue tan importante que incluso recibió el llamado de la Selección Mexicana, reconocimiento que confirmó el gran momento futbolístico que atravesaba con La Máquina.

Recordar que tras su salida de Cruz Azul, Alexis Gutiérrez continuó su carrera con el conjunto de las Águilas, donde se le ha complicado afianzarse como un elemento importante del plantel azulcrema, no obstante, la posibilidad de reencontrarse con Martín Anselmi en España podría representar una oportunidad inmejorable.

¿Cuál es la postura del América sobre Alexis Gutiérrez?

Según el periodista César Luis Merlo, el América recibió una propuesta formal del Elche para incorporar a Alexis Gutiérrez mediante un préstamo por un año con opción de compra; sin embargo, la directiva azulcrema decidió rechazar la oferta. “La oferta está rechazada, solamente Alexis Gutiérrez sale del América a través de una venta por un dinero relativamente importante”, dijo el argentino en “Vamos Show” de YouTube.

Imagen generada con ChatGPT.

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el actual valor del exfutbolista de Chivas es de 4 millones de euros, equivalente a poco más de 79 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podrían pedir por sus servicios.