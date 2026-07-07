A pocos días de su presentación en el Torneo Apertura 2026,Chivas continúa elevando la intensidad de sus entrenamientos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al partido de la Jornada 1 frente a los Diablos Rojos del Toluca. Y es que bajo el mando de Gabriel Milito, el plantel mantiene una exigente preparación física y táctica.

La intensidad del trabajo quedó evidenciada este martes, cuando el Club Deportivo Guadalajara compartió en sus redes sociales un video en el que se observa a los futbolistas realizando ejercicios de alta exigencia, combinando labores físicas, circuitos de velocidad.

Desde su llegada al banquillo, Gabriel Milito ha dejado claro que pretende imprimir una identidad basada en el orden, la intensidad y el esfuerzo colectivo. Por ello, cada sesión de entrenamiento ha sido diseñada para elevar el ritmo competitivo del equipo.

Cabe mencionar que el cuerpo técnico del Rebaño Sagrado también busca que los jugadores alcancen su mejor condición física antes del arranque del campeonato, luego de varios días de pretemporada.

Así que nuestras Chivas harám su presentación en el Torneo Apertura 2026 enfrentando a Toluca, en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa bajo el mando de Gabriel Milito, aunque para este encuentro no se contará con los cinco elementos seleccionados.

¿Cuándo es el debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara iniciará su camino en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio, cuando reciba a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Akron. Dicho encuentro está programado para las 19:07 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en exclusiva a través de Prime Video.