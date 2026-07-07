Chivas se alista de la mejor manera para el inicio del Apertura 2026. Mientras el Guadalajara continúa con su preparación, se confirmó que Hugo Camberos entrenó a la par del grupo.

Chivas continúa con su puesta a punto para el inicio del Apertura 2026 y la Leagues Cup que iniciará dos semanas después en Estados Unidos. En medio de una importante preparación, Gabriel Milito recibió importantes noticias porque Hugo Camberos volvió a entrenar a la par de sus compañeros luego de que no haya podido viajar a jugar contra Correcaminos.

A lo largo de los últimos meses se ha hablado mucho sobre el futuro del canterano debido a que con el entrenador argentino veía un puñado de minutos. Especialmente, porque el timonel argentino se destaca por no utilizar a extremos, quienes siempre ingresaron a falta de minutos para que terminara el partido y con el resultado adverso.

De cara a la temporada 2026-2027, Chivas y Gabriel Milito decidieron mantener en la plantilla del primer equipo a Hugo Camberos a pesar de las llegadas de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. La gran pregunta que surge es en qué lugar del campo de juego jugará, ya que de momento daría la sensación que no hay lugar por el esquema que tiene el equipo.

Hugo Camberos entrenó a la par del equipo. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, el Guadalajara recibió una importante noticia debido a que esta mañana dio a conocer que el canterano rojiblanco entrenó a la par de sus compañeros. En el video compartido por el Rebaño Sagrado se ve al futbolista no tener problemas para trabajar con la intensidad que exige el Profe Di Bartolo.

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt. (Foto: Imagen generada por CHAT GPT)

La gran pregunta que surge es si Hugo Camberos va a ser tenido en cuenta el próximo sábado cuando Chivas enfrente a Leones Negros en duelo amistoso de cara al Apertura 2026. No hay que olvidarse de que no tuvo minutos contra Correcaminos por una molestia muscular y que podría ser tenido en cuenta en el duelo que se llevará adelante en Verde Valle.

¿A qué hora y contra quién debuta Chivas por el Apertura 2026?

El primer juego de Chivas por el Apertura 2026 será el próximo sábado 18 de julio ante Toluca en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México. De esta manera, el partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Telemundo.