El presidente del Guadalajara recibirá una cifra millonaria debido a que cedió a cinco futbolistas a la competencia mundialista.

Amaury Vergara es un visionario para los negocios, por lo que Chivas estaría viviendo una de las mejores etapas económicas de su historia por la inversión de parte de varias marcas comerciales; sin embargo, el Rebaño ganaría mucho dinero gracias a México y el Mundial.

La FIFA reveló que para esta edición de la Copa del Mundo 2026 le pagaría 5 mil dólares diarios a los clubes por por cada jugador que participe en la competencia, en donde la cuenta empezaría a correr 10 días antes de la inauguración, es decir, desde el 1 de junio. Y concluiría el día posterior a la eliminación.

Es por eso que en el Guadalajara recibirán una cifra importante de dinero, ya que la Selección Mexicana estuvo en competencia hasta los Octavos de Final, estando concentrados un total de 36 días, por lo que por cada jugador, cada club recibió un total de 180 mil dólares.

En el caso del Rebaño Sagrado, que prestó a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, Amaury Vergara se embolsará cerca de 900 mil dólares, es decir, 15 millones 300 mil pesos, aproximadamente.

Ingresos millonarios para Chivas

El buen momento que ha registrado el Guadalajara en el último año futbolístico le ha devuelto la confianza a la afición y a los anunciantes, por lo que la directiva rojiblanca estaría ganando millones de dólares por la venta de abonos, que ya están agotados para el Apertura 2026.

Por si fuera poco, el chiverío tiene una amplia gama de patrocinadores que abonan año tras año para mantener la alianza comercial con la escuadra tapatía, por lo que es otro ingreso seguro que tendrá la directiva, aunado a la llegada de Nike como confeccionador de las indumentarias rojiblancas para los próximos años.