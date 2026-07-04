Los dos juveniles del Guadalajara y el detalle inadvertido que confirmaría que están subiendo dentro de la institución rojiblanca.

Chivas está ultimando detalles de cara al Apertura 2026, por lo que Gabriel Milito está tratando de aprovechar al máximo la pretemporada, en donde se vislumbran algunos ajustes con respecto a los canteranos que apuntarían a recibir más oportunidades en el primer equipo como Santiago Sandoval y Samir Inda.

Es por eso que durante el duelo amistoso entre el Guadalajara y Correcaminos que terminó empatado a cero goles, el chiverío confirmó los nuevos números que tendrán ambos futbolistas.

Santiago Sandoval ya tiene un año integrado por completo a los trabajos del primer equipo; sin embargo, seguía utilizando un dorsal de futbolista de fuerzas básicas, ya que usaba el 224. Sin embargo, a partir de este Apertura 2025 ocupará el dorsal número 30.

Por su parte, Samir Inda dejará de utilizar el 225 que presumía y ahora utilizará el 59, dejando al fin la numeración de jugador de divisiones inferiores, aunque dicha cifra indicaría que participaría de manera recurrente en el Tapatío, en Liga de Expansión.

Ángel Sepúlveda también cambió de dorsal

El delantero del Guadalajara, Ángel Sepúlveda, habría decidido cambiar el número que empleó durante su primer semestre como rojiblanco, ya que dejará de usar el número 20 y ahora utilizará el 9.

Hay que recordar que a su llegada, ese número estaba ocupado por Alan Pulido que estuvo registrado en el chiverío durante el semestre anterior por una cuestión de reglamento, pese a que no fue utilizado por mera decisión del cuerpo técnico. Con su salida, se liberó el 9 y el Cuate de inmediato lo tomó.

Cortesía: Chivas

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Leones Negros?

El Guadalajara tiene agendado un último partido de preparación antes de hacer su presentación en el Apertura 2026 y será contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, duelo que se disputará el próximo viernes 10 de julio en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez.

Este compromiso se disputará en dicha plaza debido a que el Estadio Jalisco, casa de los universitarios, no se encuentra e condiciones para ser utilizada debido a los trabajos de remodelación de césped que se están llevando en dicho inmueble, por lo que jugarán en Tepatitlán.