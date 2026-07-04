La nueva "incorporación" del Guadalajara deberá emplearse al máximo para poder tener una oportunidad de jugar en el primer equipo.

Chivas está afinando detalles para hacer su presentación en el Apertura 2026, en donde la misión de Gabriel Milito es conseguir el título de la Liga MX, por lo que la directiva apostó por tres incorporaciones al plantel en las figuras de Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y el regreso de Luis Rey.

Los dos primeros llegaron como refuerzos, por lo que la directiva desembolsó varios millones de dólares para poder hacerse de sus servicios, mientras que con el tercero se le abrió la puerta tras tener un destacado año en el Puebla.

Sin embargo, parece ser que Luis Rey no ha logrado deslumbrar al entrenador del Guadalajara y así lo confirmó en el partido amistoso que sostuvieron contra Correcaminos, en donde el canterano fue enviado de titular, pero con la plantilla de juveniles.

En dicha alineación aparecieron nombres de jugadores como Miguel Gómez, Samir Inda, Santiago Sandoval o Ricardo Marín; sin embargo, algunos de estos elementos entraron al partido del equipo estelar, mientras que Rey ya no fue contemplado de nuevo.

¿Por qué regresó Luis Rey a Chivas?

Directiva y cuerpo técnico del Guadalajara habrían optado por darle el voto de confianza al juvenil para fortalecer la competencia en el aparato defensivo del Rebaño, recordando que Luis Rey sabe jugar como defensa central e inclusive, como contención.

Por si fuera poco, su reincorporación es importante por la posibilidad de que se concreten más bajas en el aparato defensivo, ya que Gilberto Sepúlveda no fue tomado en cuenta para el amistoso en Tampico, pero aún no hace oficial el traspaso la directiva rojiblanca ni la de FC Juárez.

¿Con quiénes compite Luis Rey por un lugar en Chivas?