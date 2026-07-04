La euforia por la visita del Guadalajara a Tamaulipas ocasionó que muchas personas saltaran al terreno de juego para poder acercarse a los futbolistas rojiblancos.

Chivas disputó su primer partido de preparación rumbo al Apertura 2026 en su visita a los Correcaminos en la cancha del Estadio Marte R. Gómez, en donde algunos aficionados burlaron la seguridad del recinto para poder acercarse a los futbolistas al término del partido que terminó empatado sin goles.

En unos videos captados por el Periódico 5inco de Tamaulipas, se percibe que los aficionados que se encontraban en las gradas saltaron al terreno de juego para poder acercarse a los futbolistas del Rebaño antes de que se metieran a los vestidores.

Debido a la cantidad de gente que descendió al terreno de juego, tuvieron que aparecer los elementos de seguridad privada que acompañan al plantel rojiblanco en todo momento para escoltarlos al túnel para poderse ir a bañarse y cambiarse sin contratiempos.

En dichas grabaciones se percibe que los aficionados fueron respetuosos y no se suscitó nada de consideración, en donde inclusive Fernando González habría aceptado irse deteniendo para tomarse fotos o repartir autógrafos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Leones Negros?

El Guadalajara tiene agendado un último partido de preparación antes de hacer su presentación en el Apertura 2026 y será contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, duelo que se disputará el próximo viernes 10 de julio en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez.

Este compromiso se disputará en dicha plaza debido a que el Estadio Jalisco, casa de los universitarios, no se encuentra e condiciones para ser utilizada debido a los trabajos de remodelación de césped que se están llevando en dicho inmueble, por lo que jugarán en Tepatitlán.