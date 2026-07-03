El guardameta no ha permitido ni un gol en la Copa del Mundo 2026, por lo que su rendimiento estaría despertando interés en varios países del Viejo Continente, poniendo a temblar a todos en Chivas.

La Selección Mexicana está registrando una participación histórica en la Copa del Mundo 2026, en donde el portero de las Chivas, Raúl Rangel, sería una pieza clave para estos resultados, rendimiento que estaría llamando la atención en varios países de Europa.

Tras el gran nivel que ha demostrado en la Liga MX con el Guadalajara y en el Tricolor, clubes de España, Portugal y Escocia ya se habrían acercado al entorno del futbolista a preguntar situación contractual y detalles para poder entablar una negociación con la directiva rojiblanca según reveló el portal Mediotiempo.

Hay que aclarar que dicho reporte asegura que todos esos sondeos de parte de los clubes europeos no han pasado de eso, por lo que todavía no habrían lanzado alguna oferta formal por el Tala a las oficinas del Rebaño Sagrado.

“Y es que también una fuente en Europa confirmó que en España, Escocia y Portugal han levantado la mano y se han acercado para conocer situación contractual, pretensiones económicas y hasta vías de salida desde Chivas, lo que adelanta que ahora sí el portero podría emigrar al Viejo Continente”, se explica en la nota.

¿Chivas estaría dispuesto a vender al Tala Rangel?

Según el mismo reporte, la directiva del Guadalajara no está dispuesta a cerrarle las puertas del sueño europeo al portero rojiblanco; sin embargo, para ello es necesario que llegue una oferta que sea benéfica para todas las partes involucradas.