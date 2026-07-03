El nuevo futbolista del Guadalajara tuco una amarga presentación con la escuadra tapatía en pleno partido de pretemporada.

Chivas continúa afinando detalles previo a arrancar su participación en el Apertura 2026, por lo que Gabriel Milito continúa en búsqueda de su alineación titular para la jornada 1 debido a que todavía no cuenta con plantel completo por la participación de México en la Copa del Mundo.

Es por eso que el entrenador argentino decidió mandar de arranque a sus dos refuerzos, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, en donde tuvieron un prometedor arranque de partido durante el amistoso frente a Correcaminos.

Sin embargo, Jordan Carrillo habría perdido la cabeza y se habría hecho expulsar en su primer partido con el Guadalajara y se habría debido a una doble amonestación, por lo que abandonó el campo antes de que concluyera el primer tiempo.

Sin embargo, al ser un partido amistoso y de preparación de cara al arranque del Apertura 2026 para ambas instituciones, el conjunto de la Universidad de Tamaulipas habría permitido que para el segundo tiempo el Rebaño jugara nuevamente con 11 elementos, por lo que Santiago Sandoval reemplazó al exjugador de Santos Laguna, según explicó Futboltuber en redes sociales.

¿Quiénes son los jugadores ausentes con Chivas en la pretemporada?

Raúl Rangel – Selección Mexicana

Luis Romo – Selección Mexicana

Gilberto Sepúlveda – Negociaciones de salida

Efraín Álvarez – Lesión

Brian Gutiérrez – Selección Mexicana

Roberto Alvarado – Selección Mexicana

Hugo Camberos – Lesión

Armando González – Selección Mexicana

¿Cuándo debutará Chivas en el Apertura 2026?

El Guadalajara se está preparando para llegar con el mejor nivel posible para el debut en el Apertura 2026 que será frente a la escuadra del Toluca, rival al que enfrentarán en el Estadio Akron el próximo 18 de julio en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.