Armando González es el futbolista de moda en la Liga MX durante este Apertura 2025 debido al gran nivel que ha presumido como delantero estelar de Chivas, por lo que se ganó su convocatoria a la Selección Mexicana durante la anterior Fecha FIFA, logrando debutar en el amistoso contra Paraguay.

La Hormiga se ha consagrado como campeón de goleo de la Liga MX, por lo que su llegada al Tricolor parecía inminente, por lo que ahora la misión será ganarse un lugar en el combinado nacional en la próxima Copa del Mundo, aunque la misión luce muy complicada.

A través de un video captado por TV Azteca, se le realizó un seguimiento al delantero mexicano desde que calentó, hasta que fue llamado por Javier Aguirre y cuando entró en lugar de Gilberto Mora antes del minuto 70 de juego.

En dicha grabación se aprecian algunos movimientos que intentó hacer el atacante del chiverío, pero que no tuvo éxito en dicho enfrentamiento, por lo que salió del campo con cara de frustración por la derrota.

¿Con quiénes competirá la Hormiga por un lugar en el Mundial?

El camino para colarse en la lista final de Javier Aguirre no será nada sencillo para Armando González, ya que se peleará su lugar con otros delanteros importantes como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Germán Berterame y Ángel Sepúlveda.