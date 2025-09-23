Millones de niños alrededor del mundo tienen el sueño de poder jugar futbol profesional, en donde el juvenil de 17 años, Samir Inda, cumplió el sueño esta noche al debutar en Liga MX con Chivas contra Necaxa, en donde redondeó su celebración con un golazo.

Al minuto 83 del partido, Gabriel Milito decidió darle el voto de confianza al juvenil y mandarlo al campo, en donde poco a poco fue ganando confianza y tocando la pelota en la creación de futbol ofensivo del Guadalajara.

Sin embargo, en tiempo de compensación, el canterano del chiverío cumplió otro sueño y se lució al recibir un pase de Luis Romo, controló el esférico para acomodarlo y sacar un potente zurdazo que se incrustó en la portería hidrocálida defendida por Luis Unsain.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.