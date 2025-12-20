Las Chivas de Guadalajara ya se aseguraron sus primeros dos refuerzos de cara al Clausura 2026 de la Liga MX: el mediocampista Brian Gutiérrez y el delantero Ángel Sepúlveda, además del regreso de Ricardo Marín. Sin embargo, tal parece que para concretar más incorporaciones, el Rebaño necesita desprenderse antes de algunos elementos que no entran en planes de Gabriel Milito.

Érick Gutiérrez, en carpeta de Cruz Azul y Pachuca

Junto a Alan Mozo, quien aún no recibe ofertas, la ausencia más significativa en la pretemporada es la de Érick Gutiérrez, quien fuera referente de la plantilla. Según reportes, el mediocampista está en los planes de Cruz Azul aunque no como prioridad, sino como opción en caso de que se vaya Lorenzo Faravelli. La Máquina tiene como prioridad a Agustín Palavecino. Por su parte, los Tuzos de Pachuca también tienen interés en repatriarlo, aunque el elevado sueldo del Guti es una complicación.

Sin ofertas por Alan Pulido

Un caso diferente es el del delantero Alan Pulido, quien no tuvo el regreso esperado al Guadalajara y tampoco entrará en planes de cara al Clausura 2026. En lo que respecta a Puligol, ningún equipo se ha acercado a consultar por sus servicios, según señaló el periodista César Huerta. “Con su millón 800 mil dólares al año, es impagable. Los que tienen la capacidad para pagar sueldos como este, lo pagan por futbolistas en buen momento, no por Alan Pulido venido a menos, no por Alan Pulido metido en fiesta tras fiesta”, manifestó el periodista.

El mensaje de Amaury Vergara

El Guadalajara organizó una posada para todos los trabajadores de la institución y Amaury Vergara tomó la palabra para agradecer a todos, pero también para resaltar la grandeza del Rebaño: “Chivas es mucho más grande que cualquier otro equipo de México”, afirmó el directivo en su discurso de fin de año.

Chofis López a la talacha

Tras romper su contrato con Pachuca en pleno torneo, Javier Eduardo López no ha encontrado equipo en el futbol profesional. Sin embargo, la Chofis no se quedará sin jugar, pues recalará en la talacha, donde fue anunciado como refuerzo del equipo amateur Chivas MV para competir en la Copa Navidad 2025 que se llevará a cabo en Barras de Navidad, Jalisco.