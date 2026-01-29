La salida de la directiva española revitalizó y transformó sustancialmente el trabajo en Chivas, sobre todo en los mercados de fichajes, ya que desde la incorporación de Javier Mier y Alejandro Manzo, se han realizado contrataciones inteligentes y sobre todo, útiles dentro del campo.

Dos de los jugadores que están deslumbrando en la Liga MX y también fuera de México son Bryan González y Brian Gutiérrez, quienes han llamado la atención desde el extranjero, por lo que los jugadores del Rebaño fueron reconocidos por su alto nivel mostrado desde hace tiempo.

El Centro Internacional de Estudios del Deportes, mejor conocido como CIES, dio a conocer los resultados de su laboratorio, en donde se dieron a la tarea de tazar el valor en el mercado de los mejores jugadores Sub 23 que no se encuentran jugando en Europa, en donde ambos elementos fueron reconocidos ante el mundo.

El mediocampista mexico-estadounidense, Brian Gutiérrez, que recientemente llegó como refuerzo al Guadalajara, fue comparado con otros mediocampistas y el estudio arrojó que es el séptimo jugador más valioso con un valor estimado de 11.14 millones de euros.

Por su parte, el Cotorro González fue analizado junto a otros defensas Sub 23 que non juegan en Europa, en donde su cotización alcanzó los 11.38 millones de euros, ubicándolo en el quinto lugar del ranking.

¿Cuánto pagó Chivas por Brian Gutiérrez y Bryan González?

La realidad es que Amaury Vergara se ha decidido a abrir la cartera de manera más frecuente para concretar los fichajes de algunos futbolistas en posiciones clave, por lo que para Brian Gutiérrez habría cerrado el traspaso a cambio de 5 millones de dólares al Chicago Fire.

Por su parte, pese a la buena relación que existe con el Pachuca, los Tuzos no dejaron salir al Cotorro por menos de 7 millones de dólares, en donde era una urgencia el fortalecer esa zona del campo tras la salida de Mateo Chávez a Europa.

En otras palabras, la directiva del Guadalajara desembolsó 12 millones de dólares por ambos futbolistas, en donde ahora podrían recuperar su inversión a más del doble, ya que entre los dos jugadores podrían obtener exactamente 22.52 millones de euros, que traducido en dólares serían aproximadamente 27 millones de dólares.