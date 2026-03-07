El Guadalajara dio un golpe sobre la mesa en el último mercado de fichajes al contratar al mediocampista Brian Gutiérrez. Tras mostrar un gran rendimiento con el Chicago Fire en la MLS, el futbolista de 22 años recaló en el Rebaño Sagrado y no tardó en ganarse su lugar dentro del 11 titular escogido por Gabriel Milito.

El entrenador rojiblanco confió en Gutiérrez para ubicarlo en el doble pivote junto a Omar Govea, el cual repitió en las primeras cinco jornadas del Clausura 2026. Las actuaciones del mediocampista le valieron la convocatoria para la Selección Mexicana, pero cuando llegó el Clásico Nacional ante América, Milito decidió volver a confiar en Fernando González y quitó a Brian del once titular.

Brian Gutiérrez suma ocho partidos con el Guadalajara. Aún no convirtió goles. (Imago7)

En el mencionado duelo ante las Águilas, Brian Gutiérrez jugó los últimos 21′, mientras que contra Cruz Azul disputo 37′ ingresando desde la banca. En el último choque ante Toluca, Milito tuvo que recurrir a él antes de lo esperado, pues fue quien reemplazó a Luis Romo cuando este resultó lesionado, recordando que Omar Govea no llegó en las mejores condiciones físicas al encuentro.

Brian Gutiérrez volvería al 11 de Chivas

Para este Clásico Tapatío frente al Atlas, todo indica que Gabriel Milito volvería a confiar en Brian Gutiérrez, pues ya no se medirá ante las mejores plantillas de la Liga MX, donde necesitaba echar mano de la capacidad de recuperación y posicionamiento defensivo del Oso González.

De hecho, lo más probable es que Chivas vuelva a alinear al doble contención conformado por Omar Govea y Brian Gutiérrez, el mismo con el que inició en cinco de los seis partidos que dieron pie a su racha triunfal en el comienzo del certamen. ¿Podrá el flamante fichaje gravitar en el Clásico Tapatío?