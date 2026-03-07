Las Chivas de Guadalajara visitan al Atlas por la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, este sábado 7 de marzo, en el Estadio Jalisco a partir de las 19:00hs. El Rebaño quiere regresar a la victoria y el Clásico Tapatío se presenta como una gran oportunidad para imponerse ante los grandes rivales. A continuación te contamos las alineaciones que presentarán Gabriel Milito y Diego Cocca.

El conjunto rojiblanco tiene un esquema muy definido de 3-4-2-1, pero en los últimos encuentros ha presentado algunos cambios de nombre. Por ejemplo, Omar Govea se perdió el último juego, mientras que Brian Gutiérrez fue titular hasta el Clásico Nacional, donde apareció Fernando González como contención. La zona media parece ser la más incierta en la previa al Clásico Tapatío.

Por el lado del Atlas, Cocca también ha optado por un esquema de tres centrales, aunque en el último partido perdió por expulsión a Rodrigo Schlegel. Además, en la zona media pueden aparecer nombres como Aldo Rocha, Edgar Zaldívar o Paulo Ramírez. En ataque, el tridente suele estar conformado por Diego González, Arturo González y Eduardo Aguirre.

Alineación de Chivas

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación del Atlas