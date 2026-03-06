Atlas se sabe un equipo inferior a Chivas, por lo que Diego Cocca, entrenador de ese equipo, comenzó a lanzar mensajes para victimizar a los rojinegros de cara al Clásico Tapatío del Clausura 2026 asegurando que el Rebaño partía en ventaja por descansar a mitad de semana.

El Guadalajara no pudo disputar el duelo de la jornada 9 contra el Club León debido a que se organizó un partido de leyendas del Real Madrid y Barcelona en el Estadio Akron, por lo que la Liga MX decidió reprogramar dicho partido para el mes de marzo.

Es por eso que el exjugador del chiverío, Francisco Palencia, aseguró que en realidad el no jugar a media semana será una desventaja para el conjunto rojiblanco, negando las acusaciones del timonel de los rojinegros.

Sin embargo, tras ser recriminado sobre los tiempos de recuperación, principal queja de los jugadores que participan en competencias europeas, el Gatillero fue contundente al soltar un dato que eliminó la polémica, ya que recordó que en el Viejo Continente se juegan más del doble de partidos que en México.

“Lo que dice Diego Cocca que es ventaja para Guadalajara el haber descansado, me parece que es al revés. Para mí es mejor jugar a mitad de semana y después tienes ese ritmo para jugar al otro partido. Porque para mi, llegará bien Atlas para este partido.

“Estos juegan 87 partidos, en México se juegan 40, se juega la mitad. No podemos comparar con lo que acaban de decir en el Arsenal que juegan la Copa, la Liga, la Champions, con jugar un partido a mitad de semana y no juegas ni siquiera una Copa”, explicó el exdelantero en Fox Deportes.

¿Qué dijo Diego Cocca sobre la “ventaja” de Chivas?

“Está claro que esto es ventaja deportiva; hubiéramos esperado nosotros a Chivas, que juegue cada tres días no es lo mismo“, declaró en conferencia de prensa tras vencer a Xolos de Tijuana a media semana.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico más antiguo de todo el futbol mexicano vivirá un episodio más el próximo sábado 7 de marzo en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.