En Chivas se espera que se haga oficial la llegada de Kevin Castañeda. Mientras se aguarda sale a la luz por qué decidieron meter en la negociación a Yael Padilla.

Uno de los futbolistas que Chivas decidió vender en este mercado de pases para conseguir el fichaje de Kevin Castañeda es Yael Padilla. Mientras se espera que se haga oficial la llegada del mediocampista de Xolos, Víctor Wario reveló en su canal de YouTube que el motivo detrás de la venta de Padilla se debe a que la directiva considera que ya se estancó.

La aparición del canterano de 20 años en el Guadalajara se dio de la mano de Veljko Paunovic contra León y fue de manera goleadora. Una semana después volvió anotar, lo hizo ante Atlético de San Luis, y además la directiva de Fernando Hierro decidió darle un contrato de jugador profesional.

Tres años después de aquel momento Chivas decidió dejar fuera de la plantilla para el Apertura 2026 a Yael Padilla por Kevin Castañeda. Mientras se espera que se haga oficial la transferencia, Víctor Wario reveló en su canal de YouTube que la directiva tomó esta determinación porque considera que el futbolista se estancó.

Yael Padilla se irá de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“¿Por qué se va de forma definitiva? En Chivas consideran que ya se quedó estancado en estos tres años. No logró convencer a los técnicos que pasaron desde Veljko Paunovic”, reveló. Y agregó: “A Milito al principio no le convencía por el tema de su futbol, de cómo se desempeñaba, de las decisiones que tomaba. Había cosas que no le gustaban. Para ese torneo hubo predisposición para desarrollarse en otras posiciones, pero tampoco brilló. Es por eso que se determina de darle salida”.

¿Qué falta para que se haga oficial la salida de Yael Padilla?

Según lo informado por Juan Manuel Figueroa, el Guadalajara espera que Tijuana termine de arreglar su contrato para hacer oficial su salida como así también la llegada de Kevin Castañeda a la Perla Tapatía. En el mismo reporte de Medio Tiempo, se detalló que todo se encamina a llegar a buen puerto.