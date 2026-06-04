El Rebaño Sagrado aceleró a fondo en el inicio del mercado de pases debido a que estaría cerca de anunciar la llegada de Kevin Castañeda y revelan qué falta para que lo hagan oficial.

El fin de semana se dio a conocer que el Guadalajara y Xolos llegaron a un acuerdo para fichar a Kevin Castañeda para el Apertura 2026 a cambio de dinero y la carta de Yael Padilla. Mientras se espera que se haga oficial salió a la luz que lo único que falta cerrar son los contratos de los jugadores, pero ambas negociaciones se encaminan para llegar a buen puerto.

Queda muy claro que el Rebaño Sagrado comenzó con el pie derecho en el libro de pases debido a que mientras muchos esperaban el anuncio por Denzell García fue por el jugador de Tijuana. A su vez, para darle un toque más, le sacó nuevamente a uno de los futbolistas que era deseado por la directiva y afición de América.

Tras conocer que hay acuerdo, la gran pregunta que comenzó a surgir es cuándo se haría oficial la llegada porque no trascendió ningún tipo de información sobre el viaje de Kevin Castañeda a Guadalajara. Este jueves Juan Manuel Figueroa reveló en Medio Tiempo que el acuerdo entre los clubes está hecho, pero que restan los contratos de los jugadores.

Kevin Castañeda llegará a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Entre clubes todo está listo, ahora Chivas cierra su acuerdo con Castañeda, quien llegará a Guadalajara con mejor sueldo que en Tijuana y con un contrato por 4 años, ahí es donde se encuentran actualmente, ultimando estos detalles, pero el futbolista está listo para reportar al equipo de Gabriel Alejandro Milito”, escribió.

Yael Padilla no entra en planes de Milito. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Los Xolos también negocian para cerrar la llegada de Yael Padilla, inmiscuido en la transacción; ahí también las cosas caminan y están próximos a lograr acuerdos”. De esta manera, es cuestión de horas para que se realice el anuncio oficial por parte de ambos clubes.

¿Qué nuevo refuerzo buscará Chivas para el Apertura 2026?

Según lo informado por diferentes periodistas que cubren el día a día del Guadalajara todo indica que la directiva pretende reforzar la contención para elevar la calidad y darle mayor competencia a Fernando González. A su vez, restará esperar si salen al mercado luego de la participación de los mundialistas.