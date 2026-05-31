César Merlo confirmó que es un hecho la llegada de Kevin Castañeda a Chivas. En medio de este contexto surgió la información de que Yael Padilla es el futbolista que el Guadalajara dará a Xolos como parte de pago.

Chivas se alista de la mejor manera para llegar al inicio de la pretemporada para el Apertura 2026. Por otro lado, José María Garrido y Jesús Bernal confirmaron en sus canales de YouTube que Yael Padilla finalmente saldrá del Guadalajara para destrabar la llegada de Kevin Castañeda de Tijuana.

Esta mañana Cesar Merlo dio a conocer que el Rebaño Sagrado y Xolos tienen apalabrado el acuerdo por el mediocampista que actualmente se encuentra con la Selección Mexicana. En el mismo reporte señaló que habría un futbolista involucrado para terminar de cerrar la llegada del elemento fronterizo.

Tras darse a conocer la noticia, tanto Jesús Bernal como José María Garrido dieron a conocer que Yael Padilla se convertiría en nuevo jugador de Tijuana para que Kevin Castañeda se convierta en futbolista de Chivas. “Yael Padilla se irá del Rebaño Sagrado a la escuadra de Tijuana. Esa es la negociación que se ha alcanzado. (…) Se ha dado así. El Guadalajara perderá a un canterano interesante que tampoco terminó de convencer a Gabriel Milito”, reveló el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Por su parte Chema Garrido señaló: “La negociación continúa de la siguiente manera. Chivas se queda con Kevin Castañeda. A cambio el Guadalajara entrega a Yael Padilla y una cantidad de dinero”. Lo que resta por confirmar es si el futbolista que se formó en Verde Valle se irá con venta definitiva con cláusula de recompra o préstamo más opción de compra.

Comparativa de Yael Padilla y Kevin Castañeda