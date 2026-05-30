El Guadalajara habría iniciado las charlas con los Bravos por el mediocampista; sin embargo, una situación ocasionó que no avanzaran hasta llegar a negociaciones formales.

Chivas ya está trabajando en el armado del plantel para el Apertura 2026, en donde la directiva encabezada por Amaury Vergara ya está trabajando en las bajas y en los posibles refuerzos, en donde uno de los que más le interesarían al Rebaño es Denzell García del FC Juárez.

Desde hace algunos días se dio a conocer que el Guadalajara estaría desistiendo de su intención de fichar al mediocampista de los Bravos; sin embargo, este fin de semana se destapó el motivo por el que se complicó el traspaso.

Y es que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que entre el chiverío y los fronterizos apenas comenzaban a tener conversaciones para entablar negociaciones, pero la filtración a la prensa de la información fue el factor que ocasionó la complicación del fichaje.

“Hay una razón muy especifica y concreta: esto se filtró desde dentro de Chivas. Al parece no se dio en el mejor momento porque la negociación apenas estaba arrancando como tal, porque no había una propuesta, apenas había llegado una llamada para preguntar condiciones.

“Desde ahí se empezaron a meter muchas cuestiones. Desde la filtración, derivó que empezaran a meterse muchas manos en la negociación. Eso es lo que deriva una filtración en un momento inoportuno”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.