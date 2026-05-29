Aunque el acuerdo económico avanzaría por buen camino, Xolos buscaría obtener otro beneficio en la operación

A falta de un comunicado oficial, Kevin Castañeda es nuevo futbolista del Club Deportivo Guadalajara de cara al Torneo Apertura 2026 después de que se llegara a un acuerdo con la directiva de los Xolos de Tijuana.

Si bien, no se ha revelado la cifra acordada entre los equipos, el sitio especializado Transfermarkt ofrece una referencia sobre el valor de mercado del mediocampista de 26 años de edad.

De acuerdo con el portal especializado antes mencionado, el futbolista está valuado en 6 millones de euros, por lo que la operación entre ambas directivas podría haberse concretado por una cifra cercana a ese monto.

Kevin Castañeda sería el primer refuerzo de Chivas para el Apertura 2026.

Xolos de Tijuana podría exigirle algo más a Chivas por Kevin Castañeda

No solo bastaría con poner el dinero, pues de acuerdo con César Luis Merlo, no se descarta algún elemento como moneda de cambio ya que todavía se siguen negociando los últimos detalles de la operación:

“Va todo muy encaminado para que el Guadalajara compre el pase del mediocampista ofensivo de Xolos de Tijuana. No descarto que haya algún jugador como moneda de cambio”, dijo el periodista argentino.