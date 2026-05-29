Kevin Castañeda está muy cerca de llegar a Chivas, y Gabriel Milito ya tendría planes para él en el equipo.

Según información del periodista especializado en mercado de fichajes César Luis Merlo, Chivas tendría negociaciones muy avanzadas para fichar a Kevin Castañeda, mediocampista proveniente de Xolos de Tijuana. Y aunque nadie duda de la enorme calidad que tiene el futbolista mexicano, la gran incógnita ahora mismo es cómo encajaría dentro del esquema de Gabriel Milito en caso de que el Guadalajara logre cerrar definitivamente la operación.

Castañeda se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, por lo que, aunque podría ocupar funciones similares a las de Omar Govea en ciertos momentos, lo más probable es que compita directamente por minutos con Efraín Álvarez y Roberto Alvarado. Su principal función sería generar oportunidades de gol para el delantero, aunque también tiene capacidad para incorporarse al ataque y buscar disparos peligrosos desde media distancia.

Además, Kevin Castañeda cuenta con varias características que Gabriel Milito suele valorar muchísimo en sus futbolistas. Una de ellas es su conducción de balón, donde destaca ampliamente en la Liga MX. A eso se le suma que supera al 93% de los jugadores del campeonato en asistencias y al 86% en goles sin contar penales, dejando claro que tiene una producción ofensiva muy alta pese a no jugar como delantero. Eso sí, defensivamente no destaca tanto en los duelos individuales, aunque en Chivas probablemente no tendría esa responsabilidad principal.

Por último, otro aspecto que vuelve muy interesante a Castañeda es su capacidad para romper líneas con pases largos y cambios de juego precisos. Además, su desequilibrio en espacios reducidos podría ser clave contra equipos que suelen encerrarse con bloque bajo, precisamente uno de los problemas que más sufrió el Guadalajara durante el Clausura 2026 cuando los rivales intentaban cerrarle todos los espacios ofensivos.

Kevin Castañeda no solo está en la mira de Chivas, también de la Selección Mexicana

No solamente en Verde Valle tienen muy bien valorado a Kevin Castañeda. En Selección Mexicana también consideran que puede convertirse en un futbolista importante a futuro. De hecho, a pesar de haber sido convocado únicamente como sparring por Javier Aguirre, el mediocampista sigue trabajando con el Tri, y no se descarta que pueda recibir un llamado de último momento en caso de que Luis Chávez no logre recuperarse completamente de la fuerte lesión que lo mantuvo varios meses fuera de actividad.