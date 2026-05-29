Chivas ya se encuentra trabajando en la planeación del Apertura 2026 y, poco a poco, empiezan a tomar fuerza varios rumores alrededor de posibles refuerzos. Uno de los nombres que volvió a aparecer con fuerza en días recientes es el de Kevin Castañeda, futbolista que lleva al menos un año en la mira del Guadalajara y que ahora parece más cerca que nunca de convertirse en rojiblanco para el próximo torneo.

Y es que, según información del periodista especializado en mercado de fichajes César Luis Merlo, las negociaciones entre Chivas y Kevin Castañeda ya estarían “muy avanzadas”, por lo que, en caso de que todo siga por buen camino, únicamente sería cuestión de tiempo para que el Rebaño Sagrado haga oficial la contratación del mediocampista de Xolos.

Kevin Castañeda llegaría al Guadalajara para reforzar principalmente el medio campo ofensivo, zona donde Gabriel Milito tiene actualmente mucha competencia interna. Por ello, el mediocampista tendría que pelear minutos con futbolistas como Efraín Álvarez, Roberto Alvarado e incluso Omar Govea, quienes actualmente ocupan funciones similares dentro del esquema rojiblanco.

Además, en caso de concretarse el fichaje, Chivas volvería a “ganarle” un refuerzo importante al América. Y es que las Águilas también tenían en la mira a Kevin Castañeda, situación muy similar a lo ocurrido el torneo pasado con Brian Gutiérrez, quien igualmente recibió interés azulcrema, pero terminó inclinándose por el proyecto deportivo del Guadalajara.

¿Cuánto tendrá que pagar Chivas por el fichaje de Kevin Castañeda?

Por ahora no se conocen cifras oficiales sobre la posible transferencia, algo que probablemente se mantenga así hasta que el acuerdo quede completamente cerrado. Sin embargo, la plataforma Transfermarkt actualmente valúa a Kevin Castañeda en alrededor de 6 millones de euros, por lo que todo apunta a que el Guadalajara tendrá que hacer una inversión importante si quiere cerrar definitivamente la llegada del mediocampista para el Apertura 2026.