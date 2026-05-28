Los rumores sobre Kevin Castañeda se volvieron a encender, y el Guadalajara podría ir por él tras verlo por un año.

Chivas ya trabaja en la planeación del próximo torneo, aprovechando que el mercado de verano suele durar más semanas y además normalmente presenta mucho más movimiento que el de invierno. En ese sentido, todo apunta a que el Guadalajara buscará pocos refuerzos, pero perfiles muy específicos para fortalecer el proyecto de Gabriel Milito. Y justamente en medio de esta situación, volvió a tomar fuerza un rumor que lleva prácticamente un año sonando alrededor del Rebaño Sagrado.

Se trata de Kevin Castañeda, mediocampista de Xolos de Tijuana que ha brillado con el conjunto fronterizo durante el último año, al grado de despertar interés de clubes como América y Monterrey. Sin embargo, el Guadalajara lleva bastante tiempo siguiéndole la pista y considerándolo como una opción real para reforzar el plantel, siendo además un futbolista que genera ilusión entre muchos aficionados rojiblancos por sus características ofensivas.

Kevin Castañeda destaca por ser un mediocampista ofensivo con mucha intensidad en la presión y capacidad para aparecer constantemente entre el segundo y el tercer tercio del campo. Durante el Clausura 2026 colaboró con siete goles y dos asistencias con Xolos, firmando actuaciones muy destacadas que incluso lo mantienen considerado dentro del radar de la Selección Mexicana a pocas semanas del Mundial.

El principal problema para concretar una posible negociación sería su precio, pues en Tijuana saben perfectamente el valor que tiene el mediocampista. De acuerdo con distintos reportes, Xolos habría tasado a Kevin Castañeda en alrededor de 7 millones de dólares, cifra que incluso podría elevarse si logra meterse a la lista definitiva para el Mundial 2026. Además, hace algunas semanas el propio futbolista declaró que no estaba pensando en salir del club fronterizo, aunque esas palabras llegaron todavía con el torneo en disputa.

¿En qué posición jugaría Kevin Castañeda en caso de llegar a Chivas para el Apertura 2026?

Kevin Castañeda se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, por lo que en caso de llegar al Guadalajara competiría directamente por un lugar con futbolistas como Efraín Álvarez, Roberto Alvarado e incluso Omar Govea. Por ello, habrá que ver si la directiva rojiblanca realmente está dispuesta a pagar una cifra tan alta por un jugador que llegaría a pelear minutos en una de las zonas donde Gabriel Milito actualmente parece tener más jugadores consolidados.