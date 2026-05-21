Chivas parece tener ya encaminado a su primer refuerzo para el Apertura 2026, y el nombre que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Denzell García. El mediocampista de FC Juárez encaja prácticamente perfecto en el esquema de Gabriel Milito, razón por la cual ya existirían conversaciones entre ambos clubes para intentar concretar la operación. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo el precio, pues los Bravos tendrían tasado al futbolista en alrededor de 10 millones de dólares.

Precisamente por esa situación, la directiva rojiblanca buscaría reducir el costo de la operación incluyendo futbolistas en la negociación. Y según información del periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, uno de los nombres que podría entrar en el acuerdo es Gilberto Sepúlveda, defensor que, pese a su calidad y experiencia, no terminaría de entrar en los planes de Gabriel Milito para el próximo torneo.

De acuerdo con el citado reportero, en FC Juárez ven con muy buenos ojos reforzarse con un central del nivel del Tiba, especialmente por la experiencia que tiene tanto en Liga MX como en instancias importantes. Además, esto colocaría al Rebaño Sagrado en una posición privilegiada respecto a otros clubes interesados como América y Monterrey, pues aunque ambos equipos también siguen a Denzell García, todavía no habrían iniciado negociaciones formales con el cuadro fronterizo.

Incluso, la directiva del Guadalajara no descartaría incluir a otro futbolista dentro de la operación para terminar de convencer a Juárez. Eso sí, todavía queda por definir qué perfil podría interesarle al conjunto fronterizo, pues existe la posibilidad de que prefieran recibir una mayor cantidad de dinero antes que sumar más jugadores al intercambio.

El fichaje de Denzell García a Chivas podría definirse pronto

Por último, César Luis Merlo también aseguró que en FC Juárez no quieren alargar demasiado esta negociación, por lo que en las próximas horas podrían existir avances importantes para definir el futuro del mediocampista. Así, a pesar de que todavía falta más de un mes para el arranque del Apertura 2026, Chivas podría estar muy cerca de cerrar a su primer refuerzo, uno además considerado como una de las grandes promesas mexicanas en su posición.