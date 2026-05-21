Denzell García parece estar en el radar de Chivas, pero aunque brille en Juárez, eso no garantiza que triunfe en el Guadalajara.

La directiva de Chivas ya trabaja en la planeación del plantel para el Apertura 2026, analizando tanto las posibles bajas como los refuerzos que podrían llegar al equipo de Gabriel Milito. Y aunque de momento no existe una negociación avanzada, hay un nombre que ha comenzado a sonar con fuerza y que ha generado ilusión entre la afición rojiblanca: Denzell García. El mediocampista de Juárez encajaría perfectamente en varias de las necesidades que dejó exhibidas el Guadalajara durante el Clausura 2026.

Denzell García se desempeña principalmente como mediocampista de contención, una posición en la que Chivas actualmente tiene pocas variantes naturales, pues Fernando González es prácticamente el único jugador con ese perfil completamente defensivo. Sin embargo, el futbolista de Bravos no se limita únicamente a recuperar balones, ya que también tiene una propuesta muy ofensiva, incorporándose constantemente al ataque y destacando especialmente por su potente disparo de media distancia.

La afición lleva meses pidiendo el fichaje de Denzell García.

Otro aspecto que vuelve a Denzell un futbolista muy atractivo para Gabriel Milito es su capacidad para conducir el balón desde campo propio incluso bajo presión rival. El mediocampista ha demostrado mucha personalidad para romper líneas manejando el esférico, saliendo desde atrás con control y claridad aun cuando los atacantes rivales intentan presionarlo. Esa cualidad encaja perfectamente con el estilo del estratega argentino, quien exige a prácticamente todos sus jugadores saber construir juego desde el fondo.

En labores defensivas también destaca bastante, pues es un jugador que suele adelantarse muy bien a las jugadas y posicionarse correctamente para interceptar pases rivales. Además, llama la atención lo limpio que es al momento de recuperar la pelota: mete fuerte la pierna, pero casi siempre directo al balón, evitando cometer faltas innecesarias. Por ello, podría ser una pieza muy interesante para equilibrar el mediocampo rojiblanco sin sacrificar salida ofensiva.

Denzell García también ha destacado en Juárez con goles y asistencias

Aunque su principal función no es aparecer constantemente en el marcador, Denzell García también logró influir ofensivamente con Juárez durante el torneo. El mediocampista registró dos goles y dos asistencias, dejando claro que puede aportar mucho más que solo recuperación y equilibrio. De hecho, uno de sus pases de gol fue clave en la victoria de Bravos sobre Tigres, considerada una de las actuaciones más destacadas del conjunto fronterizo en el semestre.