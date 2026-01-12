Denzell García ha sonado para el Club Deportivo Guadalajara en los últimos semestres; no obstante, se quedó en el cuadro fronterizo; eso sí, no le cierra las puertas a que vista los colores de Chivas.

“Mi mente sigue puesta en Bravos. Dicen que hay equipos de renombre, equipos de peso, creo que cuando te hablan de Chivas, lucen muchas cosas. Un equipo que va con puro mexicano, que abre las puertas también a Europa. No le cierro la puerta a Chivas, en el futuro veremos“, señaló.

Asimismo, Denzell García se dijo contento con el ser convado para la Selección Mexicana para los duelos amistosos ante Panamá y Bolivia, donde Javier Aguirre contará con puro elemento de la Liga MX.

¿Cuándo juega Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara se enfrentará en calidad de visitante a los Bravos de Juárez, dentro de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026 a disputarse enc la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México.