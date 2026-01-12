Después de la victoria del Club Deportivo Guadalajara ante los Tuzos del Pachuca en la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026, el equipo de Gabriel Milito recibió grandes elogios por parte de Javier Alarcón, periodista de ESPN.

“Guadalajara supera en su presentación al América y Cruz Azul. Esto va hacia arriba en su presentación. Es un técnico conectado, que está preparando“, mencionó en su canal de YouTube el comunicador.

Cabe mencionar que de los cuatro grandes, el Club Deportivo Guadalajara fue el único que debutó con el pie derecho en el Torneo Clausura 2026, pues América y Pumas empataron, mientras que Cruz Azul perdió contra León.

¿Cuándo regresa Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Cabe mencionar que nuestras Chivas regresarán a la actividad este martes 13 de enero ante Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Universtario, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.